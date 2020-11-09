Львівський безпековий форум стартує в карантинному форматі

Сьогодні у Львові стартує четвертий Львівський безпековий форум. У зв’язку з пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 пройде у форматі експертного онлайн марафону, але наступного року учасники можуть зібратися в місті Лева.

Учасників Львівського безпекового форуму привітав Андрій Садовий, передає кореспондент Укрінформу.

«Без безпекового форуму Львів сьогодні не такий, але кава смачна, тому ми сподіваємося, що наступного року ми всі зберемося, адже ваша присутність каталізує місто. Цей світ від останнього форуму змінився кардинально, ми зрозуміли, наскільки він є крихкий, як кришталь. Пандемія внесла свої кардинальні зміни. І сьогодні питання безпеки стає ще більш актуальнішим, не лише для України, а й для цілої Європи та світу. Ці мудрі думки, ці мудрі ідеї, які будуть звучати на усіх цих вебінарах, я думаю, дуже корисно буде використовувати українській владі, яка сьогодні несе відповідальність за ситуацію в країні. Я бажаю всім нам доброго настрою. Пам’ятайте, що Львів завжди вас чекає - і в час безпекового форуму, і просто на добру каву», - сказав Садовий.

Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. Загалом 6 вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у пост-ковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.