Четвертий Львівський безпековий форум–2020 відкриє помічниця генсека НАТО

Четвертий Львівський безпековий форум–2020 відкриє помічниця генсека НАТО

Укрінформ
Заступниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже відкриє цьогорічний Львівський безпековий форум, який триватиме з 9 по 14 листопада. 

Про це повідомляється на сайті Львівського безпекового форуму, передає Укрінформ.

«У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 пройде у форматі експертного онлайн марафону, що складатиметься з 6 вебінарів в період з 9 по 14 листопада 2020 року. Ключовим спікером першого вебінару «COVID-19 і виклики для міжнародної безпеки» є Байба Браже, помічник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії», - зазначено в пресрелізі.

Окрім Браже, у першому вебінарі візьмуть участь ген. майор Богуслав Пасек, професор Краківського університету (Польща); Юліан Кіфу, професор Національного університету оборони та асоційований професор Національної школи політичних та адміністративних студій в Бухаресті (Румунія); Олександр Фільц, президент Української спілки психотерапевтів (Україна). Модераторкою першої панелі буде Оксана Сироїд, співголова Львівського безпекового форуму.

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Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі.

Загалом, 6 вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у пост-ковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Серед спікерів також — відомі українські та закордонні експерти: заступник генерального секретаря НАТО в 2012—2016 р.р. Александр Вершбоу, командувач ВМС України в 2016—2020 рр. Ігор Воронченко, президент аналітичного центру Jamestown Foundation Глен Ховард, відомий британський письменник та експерт з протидії дезінформації Пітер Померанцев та інші.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

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