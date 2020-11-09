Перетворити Закарпаття на нову історію успіху України - завдання форуму Re:Open Zakarpattia

На Закарпатті розпочався Форум Re:Open Zakarpattia.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Закарпаття онлайн.

Як зазначається, Форум розвитку Закарпатської області Re:Open Zakarpattia, покликаний привернути позитивну увагу до унікального мультикультурного регіону в центрі Європи, відкрити його заново для всієї України та світу, спростувавши негативні стереотипи про Закарпаття, згенерувати ідеї для майбутніх рішень, щоб перетворити Закарпаття на нову історію успіху України.

Через пандемію коронавірусу захід проходить у змішаному форматі, який передбачає створення цифрової студії на локації події. Це дасть змогу прийняти для живої дискусії тих спікерів, які зможуть фізично приїхати на Закарпаття в ці дні, а також - підключити в режимі онлайн тих спікерів, які не зможуть приїхати. Крім того, такий формат забезпечить якісну інтегровану трансляцію всього форуму в мережі (Facebook, Youtube), в ефірі місцевих телеканалів, і завдяки цьому створити можливість долучитися до форуму всіх зацікавлених у режимі онлайн, зазначається в публікації.

Форум «Re:Open Zakarpattia» проходить у форматі панельних дискусій і транслюватиметься наживо, при чому як українською, так і англійською мовами. Захід триватиме впродовж 7-8 листопада.