На Закарпатті стартував форум «Re:Open Zakarpattia», два дні спікери дискутуватимуть про те, як перетворити проблеми мультикультурного регіону на успішні кейси та створити Закарпаттю імідж західних воріт країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На Закарпатті стартував дводенний форум «Re:Open Zakarpattia». Це — незалежний дискусійний майданчик, створений для відвертої розмови офлайн та онлайн, щоб об’єднати якомога більше тих, хто розробляє та ухвалює рішення щодо розвитку Закарпаття або впливає на цей процес. Окремою амбіцією форуму є прагнення спростувати негативні стереотипи про Закарпаття та сформувати новий якісний порядок денний розвитку регіону” - пояснив Укрінформу директор ГО «Інститут Центральноєвропейської стратегії», що є організатором форуму, Дмитро Тужанський.

За його словами, за останні роки через різні причини Закарпатська область почала асоціюватися з негативними подіями чи явищами, як то сепаратизм, контрабанда чи кримінальні розбірки.

Читайте також: Туристичну Полтавщину хочуть зробити зручнішою для мандрівників

“Але це викривлене уявлення про регіон. Форум має сформувати та обґрунтувати інший публічний порядок денний для цього регіону, зокрема у контексті збереження унікальної мультикультурності, розбудови спроможних громад та ефективного місцевого самоврядування, залучення нових інвестицій, розвитку інфраструктури та перетворення Закарпаття з суто географічних на справжні «західні ворота» України, використання історичних та культурних зв’язків регіону з сусідніми країнами, що є членами ЄС і НАТО, для нарощення транскордонної співпраці та просування європейської інтеграції», – зауважив Тужанський.

За його словами, форум повинен дати чіткі та об’єктивні відповіді на запитання, яким є, а головне, – яким може і має бути Закарпаття з огляду на свою історію, ресурси та потенціал.

«Закарпаття зберігає великий потенціал і є, мабуть, найбільш недооціненим регіоном України. Адже в ньому мирно живе та працює велика кількість національних спільнот, зберігаючи свою ідентичність та взаємозбагачуючи одна одну. У Закарпатській області виробляється 1/3 всіх гірських лиж у світі, комплектуючі для світових автомобільних брендів VW та Audi, тут випускають автомобілі Skoda, кавоварки Nespresso, шиють одяг Zara та Hugo Boss. А ще вирощують органічні овочі та фрукти, створюють неймовірне вино, ароматні сири та легендарну бринзу. Іншими словами, Закарпаття має усе, аби бути новою історією успіху України, і щоб її втілити, потрібна серйозна дискусія про Закарпаття. І це має бути дискусія на найвищому рівні в контексті розвитку України та всієї Центрально-Східної Європи», – додав Тужанський, наголосивши, що їхній проєкт не обмежується суто 2-денним форумом, а передбачає серію публікацій про Закарпаття у ЗМІ, відкриті дискусії, презентації.

Форум «Re:Open Zakarpattia» пройде у форматі панельних дискусій і транслюватиметься наживо, при чому як українською, так і англійською мовами.

На заході буде також презентовано результати соціологічного дослідження про Закарпаття від Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

Свою участь у форумі підтвердили багато відомих людей.