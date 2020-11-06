Туристичну Полтавщину хочуть зробити зручнішою для мандрівників

На Полтавщині почали розробляти реєстр обліку об’єктів туризму, інформація з якого стане основою для роботи майбутніх сенсорних інформаційних кіосків в обласному центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

"Відділ цифрової трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації за координації заступників голови Полтавської ОДА Богдана Бабіча та Катерини Рижеченко розпочав розробку реєстру об’єктів туризму. До реєстру увійдуть садиби сільського зеленого туризму, музеї, заклади готельно-ресторанного та санаторно-курортного бізнесу, бази відпочинку, активний туризм, вокзали, автостанції, об’єкти гастрономічного туризму, концертно-мистецькі заклади тощо", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація з реєстру міститиметься на сенсорних інформаційних кіосках, які встановлять у Полтаві до кінця року біля залізничних вокзалів, музеїв тощо.

Цей реєстр, переконані в облдержадміністрації, полегшить облік та інвентаризацію туристичних об’єктів, а турист чи житель міста за його допомогою зможе дізнатися актуальні анонси різних культурних подій, концертів та вистав.

Інформаціні бокси планують наповнити необхідною для гостей міста інформацією про інфраструктуру, заклади розміщення і харчування, зелені садиби та пам’ятки архітектури. У них можна буде знайти й довідку про туристичні агенції, які реалізують туристичні маршрути та екскурсії.

Сенсорні інформаційні кіоски працюватимуть цілодобово. З них можна буде довідатися й про те, як дістатися до того чи іншого місця, розклад руху автобусів, потягів, маршруток. Також цей реєстр використають для мобільного додатку до віртуального інформаційно-туристичного центру.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині створюється Віртуальний інформаційно-туристичний центр з 15 сенсорних екранів по всій території області, зокрема й на вокзалах.