На Полтавщині визначилися з туристичними "магнітами" області

У Полтавській області назвали 5 туристичних об’єктів, які більше за інші приваблюють туристів.

Як повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, до переліку "магнітів" увійшли Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Національний музей-заповідник М. В. Гоголя, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Більське городище й Державний історико-культурний заповідник "Поле Полтавської битви".

За словами заступника голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко, обираючи ці об’єкти, врахували рекомендації Державного агентства розвитку туризму України. Йдеться про популярність серед туристів, транспортну доступність, локацію, привабливу для фотосесій (InstaPlace).

До того ж саме ці об’єкти найчастіше шукають користувачі всесвітньої павутини як туристичні цікавинки на Полтавщині.

"Визначення таких "магнітів" було пріоритетом Полтавської облдержадміністрації протягом останніх декількох місяців. Ще до карантину проводились анкетування туристів у готелях, закладах харчування, сувенірних крамницях та музеях. На сайті департаменту культури і туризму ОДА на постійній основі проводиться опитування користувачів стосовно туристично-привабливих об’єктів області. Врахували рекомендації представників туристичного бізнесу, депутатів, активістів та громадських діячів", – розповіла Рижеченко.

Вона додала, що в області сьогодні працюють над розширенням віртуальної та фізичної туристичної інфраструктури. Так, наразі створюється Віртуальний інформаційно-туристичний центр з 15 сенсорних екранів по всій території області, зокрема й на вокзалах. Що ж до віртуальної інфраструктури, то проводяться підготовчі роботи до оцифрування показових пам’яток культурної спадщини області як туристичних об’єктів.