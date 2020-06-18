Миколаївщина визначилася з "магнітами" для туристів

На Миколаївщині презентували шість так званих туристичних магнітів, які, на думку експертів, мають привабити до регіону туристів.

Це відбулося під час засідання ради з питань туризму та рекреаційно-курортної діяльності при Миколаївській облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Представляємо широкому загалу 6 туристичних "магнітів" Миколаївщини. Вони були відібрані експертами і, ми сподіваємося, що завдяки їм кількість туристів в нашу область зростатиме. Всі вони запропоновані до внесення до проєкту Стратегії розвитку Миколаївської області", – сказав радник голови ОДА Максим Бревда.

Зокрема, йдеться про шість фестивалів, три з яких – міжнародні (Performance Jazz 2020, Ultra Fest Трихати, Mykolaiv Fest), два всеукраїнські (Extreme Fest біля Южноукраїнська, національних культур "Дружба") та регіональний ("Івана Купала").

Голова громадської організації "Миколаївський джаз-клуб" Володимир Алексєєв зазначив, що "родзинкою" Міжнародного фестивалю "Performance Jazz 2020" буде джаз на воді. Гості зможуть не лише насолоджуватися якісною живою музикою, а й милуватися неймовірними краєвидами під час подорожі на катамарані.

"Під час нашої першої спроби у 2008 році організувати джазовий фестиваль мені говорили, що Миколаїв, мовляв, місто шансону. Але, як показала практика, фестиваль щороку збирає тисячі глядачів та молодих музикантів з усієї України та зарубіжжя. До нас приїжджають джазові музиканти з США, Бразилії, Німеччини, Ізраїлю", – розповів Алексєєв.

Натомість директор однієї з івент-компаній Андрій Нерода презентував міжнародний фестиваль "Ultra Fest Трихати". Захід заплановано провести в с. Трихати вже у серпні, він передбачатиме, крім головної локації – запуску повітряних зміїв, – ще кілька так званих підфестів: талантфест; спортфест, екстримфест, автофест, фудфест тощо.

Mykolaiv River Fest, який представив голова ГО "Миколаївських яхтсменів 7 футів" Костянтин Гарнага, базується на тому, що Миколаїв оточений водою, має річкові, лиманські, морські акваторії. Це дає змогу проводити яскраві шоу, регати та екскурсії. Місто історично пов'язане з суднобудуванням, яхтингом. Це той потенціал, якого у багатьох немає, і ним потрібно користуватися, переконаний Гарнага.

Голова ГО "Миколаївський клуб мандрівників" Віталій Філін представив Всеукраїнський фестиваль "Extreme Fest". Він запевнив, що гості заходу отримають незабутні враження від змагань зі спортивного туризму та скелелазіння.

Про фестиваль "Івана Купала" розповіла заступник сільського голови Галицинівської ОТГ Юлія Болгак. Вона зазначила, що він вийде за рамки звичного, купальського. Адже на березі Бузького лиману облаштують фотозони, проводитимуть майстер-класи з народних ремесел, зокрема, гончарства. Заплановано конкурс дитячої творчості, свято хліба, фестиваль вогняного мистецтва тощо.

Всеукраїнський фестиваль національних культур "Дружба" представила голова правління ГС "Рада національних товариств Миколаївської області" Лоліта Каймаразова. За її словами, 2020 року він буде ювілейним, 25-м. Для гостей планується презентація національно-культурних громад, виставки декоративно-ужиткового мистецтва різних народів та парад національних костюмів. Адже на території Миколаївщини проживають представники понад 130 національностей.