Туристів на Миколаївщину приваблюватимуть «жива історія» та блогери

На Миколаївщині залучати туристів планують за допомогою блогерів та спеціального мобільного додатку «Історія жива».

Про це під час засідання туристичної ради при Миколаївській облдержадміністрації сказав радник голови ОДА, керівник бізнес-платформи «МрійДій» Максим Бревда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз IT-фахівці працюють над створенням спеціального мобільного додатку «Історія жива». Його розробка коштує близько 6 тисяч доларів. Це можливість на будь-якій історичній локації проектувати старі 3D-матеріали. Тобто, на площі можна спроектувати стару 3D-площу, на вокзалі – старий 3D залізничний вокзал», – наголосив Бревда.

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За його словами, згодом до цього мобільного додатку може підключитися будь-яка громада чи місто і додати туди свої локації.

Рекламувати туристичну Миколаївщину також спробують за допомогою відомих блогерів. Їх запросять і познайомлять з найпривабливішими локаціями.

«Є ідея підключити наших блогерів, щоб популяризувати нашу туристичну сферу. Зробити блогер-тур, провести їх усіма визначними пам'ятками міста Миколаєва, щоб вони все це побачили і зробили відповідну рекламу», – зазначив радник голови ОДА.