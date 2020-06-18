Українець розробив додаток для мандрів Закарпаттям під час карантину

Закарпатець Михайло Данканич розробив безкоштовний туристичний додаток Local, який допомагатиме мандрівникам на Закарпатті в умовах карантину самостійно планувати подорожі.

Про це розробник додатку повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Додаток Local уже доступний для завантаження на Android в Play Market, за два тижні буде він також доступний на AppStore, на разі ми проходимо всі необхідні процедури. Застосунок розроблено перш за все для туристів, які хочуть самостійно подорожувати Закарпаттям, зараз в карантин це є надзвичайно актуальним", – сказав Данканич.

Він наголосив, що додаток Local – безкоштовний. Зараз ресурс об'єднує понад 100 об'єктів туризму – пам'ятки архітектури, музеї, замки, дегустаційні зали, природні об'єкти, ресторани з місцевою кухнею тощо.

"Ми створювали цю базу даних за інформацією, яка є у відкритому доступі. Але багато хто із суб'єктів туризму не має сторінок чи сайтів в інтернеті – тому просимо їх надавати інформацію про себе і відмічатимемо їх в додатку. Багато хто вже відгукнувся на наш заклик", – розповів Данканич.

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За словами розробника, щоб скористатися Local, для початку його треба завантажити на смартфон. Додаток сам визначить ваше місцезнаходження та покаже локації поблизу. Є змога розділити їх тематично – обрати, наприклад, гастрономію, й система автоматично видасть найближчі ресторани із закарпатською кухнею, посилання на їхню сторінку й телефони.

Данкевич також наголошує, що додаток синхронізований із Google-мапами й одразу прокладає маршрут до вибраного об'єкта – тобто шлях до нього не потрібно шукати додатково. Це – основна фішка додатку, яка, переконаний розробник, додасть йому популярності. Важливо також, що в додатку відсутня реклама, яка дратує споживачів.

Як повідомлялося, на Закарпатті наразі захворюваність на коронавірус не дозволяє переходити до послаблення карантину. В області скасовано всі масові туристичні заходи, не працюють заклади харчування (тільки на виніс). Втім, для самостійних мандрів доступні замки, музеї, дегустаційні зали.

Фото: ua.kiszo.net