На Закарпатті презентували фірмовий торт міста Хуст

Відтепер Хуст матиме свою кондитерську візитівку — торт за рецептом місцевої кондитерки, створений до 930-річчя рідного міста. Для смаколика використовують фундук з місцевих плантацій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Ужгородському пресклубі.

“Відтепер Хуст матиме свою солодку візитівку — крафтовий торт, який створила місцева кондитерка Наталія Малета спеціально до відзначення 930-річчя рідного міста. Через карантинні обмеження презентація солодкого сувеніру відбулася в закритому форматі в неділю”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіла авторка фірмового торту для Хуста, рецепт вона розробила з синами.

“Нам хотілося створити щось незвичайне. Торт, який смакує, наче в дитинстві, та втілює характер, історію, смак регіону. Тому в основі фірмового символу – локальні та винятково натуральні інгредієнти: свіжі вершки та масло, два види шоколаду, згущене молоко. Й головне – фундук з місцевих плантацій. Саме ядра цього поживного горіха та борошно з нього утворюють головну гастрономічну родзинку”, – розповіла кондитерка.

В авторському рецепті немає штучних барвників, стабілізаторів чи емульгаторів. Торт створюють з використанням сучасного технологічного процесу, сухої заморозки, яка дає змогу зберегти смакові якості та структуру, й оформлюють у незвичний спосіб – без трафарету, нанесення глазурі чи крему.

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Для хустського крафтового торту вигадали й тематичну упаковку – коробка прикрашена графічними квітами нарцисів, головного символу Хустщини (саме тут розташована унікальна Долина нарцисів). Над дизайном, як і над розробкою самого торту, працювала команда ужгородських маркетологів та дизайнерів.

Як повідомляється, термін придатності замороженого торту – не більше ніж 30 діб. Спожити після розпаковування треба максимум за 3 дні. Маса солодкого сувеніра – 800 грамів. Ціна – 340 гривень.

Торт «Хуст» відповідає технічним умовам та Держстандарту, тож його можна продавати у магазинах та мережевих супермаркетах. Налагодити постачання планують уже незабаром. А поки солодку візитівку Хустщини можна придбати у сімейній кондитерській авторки в Хусті, зазначили в Ужгородському пресклубі.

Варто зауважити, що на Закарпатті має велику славу торт “Ужгород”, авторства відомого шоколатьє Валентина Штефаньо. Також кондитерка Галина Репарюк влітку планує презентувати торт “Ужанська долина” на честь ще одного із унікальних регіонів Закарпаття, який робитимуть, зокрема, із яфин — це місцева назва чорниці, котру збирають на закарпатських полонинах.

Фото Ужгородського пресклубу