Мелітопольська черешня стане міжнародним брендом

Мелітопольська черешня невдовзі буде зареєстрована як продукт з історичним географічним походженням.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним географічним походженням – Мелітопольської черешні. Це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання в ЄС», - йдеться у повідомленні.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення походження товару було подано Асоціацією виробників мелітопольської черешні. Завершення реєстрації очікується наприкінці липня.

Зазначається, що мелітопольська черешня відома ще з ХІХ сторіччя, вирощується у місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, а саме – у межах міста Мелітополь та оточуючих населених пунктів.

«Мелітопольська черешня – товар елітного класу, плоди якої збирають вручну. Ягоди характеризується багатим ароматом і смаком, збалансованим вмістом цукру та кислоти, а також відмінними товарними властивостями», - підкреслюють фахівці порталу АПК.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня 2018 року до Міністерства економіки України було подано першу заявку на реєстрацію українського продукту із захищеним географічним зазначенням – “Гуцульської овечої бриндзі” подано.

Реєстрація продукту відбувалася в рамках виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Отримання марки географічного зазначення має на меті не лише захист продукту, а ще і просування його на закордонних ринках. Марка географічного зазначення є знаком, що наноситься на продукт і посвідчує його високу якість, довгу традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Географічні зазначення допомогли здобути світову славу таким продуктам, як шампанське, коньяк, сири рокфор, пармезан і багато інших.

Також повідомлялося, що із 1 січня 2020 року набув чинності закон України "Про правову охорону географічних зазначень", який є новою редакцією колишнього закону "Про охорону прав на зазначення походження товарів", гармонізований із законодавством Європейського Союзу.

Закон є рамковим, слідом за ним очікується ухвалення трьох секторальних законів, що регулюватимуть використання й охорону географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також для вин та спиртних напоїв.

У 2019 році було визначено для реєстрації географічного зазначення такі українські продукти, як "Херсонський кавун", "Мелітопольська черешня", "Карпатський мед"; вина "Шабський", "Ялпуг", "Закарпаття", "Білгород-Дністровський".