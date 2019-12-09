“Гуцульська бриндзя”: в Україні зареєстрували перший географічний бренд

Мінекономіки видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару для сиру “Гуцульська овеча бриндзя”.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

“Міністерством розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України видано свідоцтво про реєстрацію права про використання зареєстрованого зазначення походження товару – сир “Гуцульська овеча бриндзя”. Свідоцтво видане відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “Гуцульська овеча бриндзя” — це перше українське географічне зазначення, яке відповідає всім європейським вимогам до реєстрації і має право на визнання в ЄС. Заявку на реєстрацію географічного зазначення було подано громадською спілкою “Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів” 19 грудня 2018 року.

За інформацією порталу, “Гуцульська овеча бриндзя” виготовляється на високогірних пасовищах (полонинах) з овечого молока відповідно до традицій, які беруть свій початок ще з XV століття. Зона виробництва охоплює Закарпатську, Івано-Франківську області та частину Чернівецької.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”.

Географічне зазначення є знаком, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Географічні зазначення допомогли здобути світове визнання, зокрема таким продуктам як шампанське, коньяк, сири Рокфор, Пармезан.

Існує багато продуктів, назви яких не дозволяється використовувати незареєстрованим виробникам. Так, за Угодою про асоціацію з ЄС, Україна до 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення “коньяк”, тож наразі для цього українського продукту шукають іншу назву.