Туристам запропонували ознайомитися з «Полтавською Кондратюкіаною»

У Полтаві презентували новий екскурсійно-туристичний маршрут «Полтавська Кондратюкіана», присвячений українському вченому-винахіднику Юрію Кондратюку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Новини Полтавщини».

Зазначається, що туристичний маршрут розрахований на 2-2,5 години. Він розпочинається з Корпусного парку. Пролягає через вулиці Монастирську, Європейську, Пилипа Орлика, Гоголя, Стрітенську, Соборності, Конституції. Завершується на Першотравневому проспекті біля Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Туристам пропонують ознайомитися з місцями, які пов’язані з особистим і повсякденним життям вченого. Це, зокрема, садиба, де він народився (Стрітенська, 4-А), будинок дядька (Стрітенська, 11-А). Також локації, пов’язані з космонавтикою, — музей на Першотравневому проспекті, 16.

Спочатку туристів запрошують до будівлі Полтавських губернських державних установ (нинішньої Полтавської міської ради), де працювали Панас Рудченко та нерідний дід Кондратюка Яким Даценко, які вплинули на життя вченого.

На фасаді корпусу №1 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка розміщена меморіальна дошка Юрію Кондратюку. У цій будівлі раніше розміщувалася Полтавська чоловіча гімназія, де навчався винахідник у 1910-1916 роках.

Автор екскурсійного маршруту – провідний спеціаліст Полтавського музею авіації і космонавтики Владлен Орлов.

«Одного разу я почув від своєї колеги, що Кондратюк найбільш асоціюється з Новосибірськом, Москвою, Санкт-Петербургом та іншими містами колишньої імперії. Мене це змотивувало створити маршрут, який поєднував би 25 різноманітних локацій, які так чи інакше пов’язані з постаттю Юрія Кондратюка, з його полтавським періодом», – розповів Орлов.

Юрій Кондратюк (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович) — український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон».

Фото: Полтавська ОДА