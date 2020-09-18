На Черкащині з’явився турмаршрут, частина якого доступна людям з інвалідністю

У Смілянському лісгоспі на Черкащині облаштували туристичний маршрут «Дорога на Пруси».

З 15 км його загальної протяжності 2,5 км облаштовані як іклюзивно-спортивні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської обласної держадміністрації.

Відкриття цього навчально-пізнавального багатопрофільного краєзнавчого маршруту місцевого значення приурочили до Дня працівника лісу, який цьогоріч відзначають 20 вересня.

«Новий туристичний маршрут у Сунківському лісництві – це вже одинадцята екопросвітницька стежка у лісах Черкащини. Головна мета таких маршрутів – виховання грамотної поведінки людини в лісі, усвідомлення цінності лісу як складної екосистеми. Їхнє призначення також полягає в тому, щоб забезпечити усім охочим можливість спостерігати природні об’єкти і явища, вивчати тваринний та рослинний світ, знайомитися з особливостями довкілля рідного краю, роботою лісівників, технологіями вирощування лісових насаджень», – зазначив начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко.

За словами директора Смілянського лісгоспу Юрія Сегеди, інклюзивно-спортивна частина облаштована стоянками, під’їздами. Уздовж дороги розмістили стенди з інформацією про життя лісу та його мешканців. Передбачають, що маршрут зацікавить школярів, адже тут можна проводити спортивні змагання.

Читайте також: У Дніпрі почали встановлювати мініскульптурки Маршрут промаркували згідно з туристичними вимогами. А розташування його обрали невипадково, розповів втілювач та розробник проєкту, працівник Смілянського лісгоспу Сергій Тимофієв. За його словами, цією дорогою користувалися здавна, адже поряд з нею розміщувалося багато стародавніх поселень. Так, приміром, вздовж маршруту нарахували 423 кургани. Низовий шлях пролягає від села Велика Яблунівка до хутора Реп’яшино, берегом річки Тенетинка (хутір Реп’яшино двічі перейменовували: у 1924 р. – на Петрівське, у 2019 р. – на Лісовий). Тож туристичний маршрут, окрім чудових краєвидів, пронизаний давньою історією, місцями сили, цікавими фактами, переказами та потужною енергетикою.

Фото: ck-oda.gov.ua