У Дніпрі почали встановлювати мініскульптурки

До свого 244-го дня народження Дніпро отримало подарунок у формі першої мініскульптурки, пов’язаної з історією міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Туристичний інформаційний центр м. Дніпро в Фейсбуці.

Бронзову мініскульптуру «Міст Олександра Поля» встановили навпроти Дніпровської міської ради в межах проєкту «Відчуй Дніпро».

«Перша мініскульптура – це міст Поля – Амурський міст, як його ще називають «Старий міст». Загалом проєкт «Відчуй Дніпро» – це історія нашого славетного міста в бронзових мініскульптурах. Реалізуємо його для підвищення культурної та туристичної привабливості Дніпра. Мініскульптури, які символізують історію, стали невід'ємною частиною архітектури багатьох європейських міст. І переконані, що Дніпро посяде гідне місце в такій світовій тенденції», – зазначив автор проєкту Карен Агаджанян.

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За його словами, у середмісті планують встановити ще сім фігурок. Вони будуть різної тематики, але всі присвячені історії Дніпра.

Скульптор маленької копії мосту Поля – Роман Домашич.

Фото: Туристичний інформаційний центр м. Дніпро