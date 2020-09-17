У Чернівцях до тижня туризму проведуть сім різних безкоштовних екскурсій

У Чернівцях в межах відзначення тижня туризму сім днів поспіль будуть проводити різноманітні безкоштовні екскурсії визначними місцями.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"Департамент розвитку Чернівецької міської ради з креативними екскурсоводами міста проводить в рамках "Тижня туризму в Чернівцях" низку різноманітних екскурсій під назвою "Ярмарок екскурсій", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 24 вересня проведуть екскурсію "Таємниці Садгори", 25 вересня – "Прогулянка музеєм народної архітектури та побуту", 26 вересня – "Нічна екскурсія Чернівцями", 27 вересня – "Підземні Чернівці", 28 вересня – "Скарби Буковинського Гогвардса", 29 вересня – "Чернівецькі легенди кохання", 30 вересня – "Selfie in Chernivtsi".

Організатори зазначають, що чернівчани та гості міста можуть відвідати всі екскурсії безкоштовно за умови попередньої реєстрації за посиланням.