У Чернівцях презентували проморолик для приваблення туристів

Про Чернівці створили проморолик для популяризування міста та розвитку туризму.

Відео у мережі "Фейсбук" опублікував департамент розвитку міськради, передає Укрінформ.

"Департамент розвитку Чернівецької міської ради презентує один із промоційних роликів серії "Відкрий Чернівці", метою яких є популяризація міста Чернівців – як одного з основних туристичних центрів України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке популяризування та просування іміджу міста – життєво необхідне, адже Чернівці та область мають надзвичайний туристичний потенціал, який необхідно розвивати.

"Збережені унікальні об'єкти історико-архітектурної спадщини, культурне розмаїття нашого міста та незабутня атмосфера дають змогу створити сприятливі умови розвитку туризму", – додали у департаменті розвитку Чернівецької міської ради.