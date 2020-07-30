У Чернівцях проведуть перформанси просто неба за романом Марії Матіос "Букова земля"
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації.
"Буковинці запланували чотири циклічні перформанси за романом Марії Матіос «Букова Земля», на один із них письменниця завітає особисто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сценарій дійства створила кандидатка філологічних наук, письменниця, співробітниця Буковинського центру культури і мистецтва Іванна Стеф’юк (Олещук). Втілять задум письменники та актори Чернівців у діалозі з експертами-науковцями, модеруватимуть захід Інга Кейван та Юрій Чорней.
Організатори обіцяють, що учасники зможуть поринути у колорит різних часових епох історії Буковини, насолодяться вишуканою грою керівника ансамблю «Czernowitzer» Павла Лесюка, солістки обласної філармонії ім. Дмитра Гнатюка Лілії Холоменюк, кавер-гурту «ZAPAL» та ін., продегустують смаколики австрійського періоду і просто поринуть у вечорову імпрезу просто неба.
Перший перфоманс розпочнеться 31 липня о 19.30, наступні пройдуть 2,5 і 7 серпня. На останньому запланована зустріч із письменницею Марією Матіос.
Організатори закликали майбутніх учасників мати при собі маску та дотримуватися всіх карантинних обмежень.