У Чернівцях проведуть перформанси просто неба за романом Марії Матіос "Букова земля"

У Чернівцях проведуть чотири перформанси просто неба за романом Марії Матіос "Букова земля" і зустріч з письменницею.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації.

"Буковинці запланували чотири циклічні перформанси за романом Марії Матіос «Букова Земля», на один із них письменниця завітає особисто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сценарій дійства створила кандидатка філологічних наук, письменниця, співробітниця Буковинського центру культури і мистецтва Іванна Стеф’юк (Олещук). Втілять задум письменники та актори Чернівців у діалозі з експертами-науковцями, модеруватимуть захід Інга Кейван та Юрій Чорней.

Організатори обіцяють, що учасники зможуть поринути у колорит різних часових епох історії Буковини, насолодяться вишуканою грою керівника ансамблю «Czernowitzer» Павла Лесюка, солістки обласної філармонії ім. Дмитра Гнатюка Лілії Холоменюк, кавер-гурту «ZAPAL» та ін., продегустують смаколики австрійського періоду і просто поринуть у вечорову імпрезу просто неба.

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Перший перфоманс розпочнеться 31 липня о 19.30, наступні пройдуть 2,5 і 7 серпня. На останньому запланована зустріч із письменницею Марією Матіос.

Організатори закликали майбутніх учасників мати при собі маску та дотримуватися всіх карантинних обмежень.