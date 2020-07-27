Чернівецький музей просто неба запрошує на нічні подорожі у часі

У Чернівецькому обласному музеї архітектури та побуту 1 серпня проведуть театралізовану нічну екскурсію.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"Чернівецький обласний музей архітектури та побуту відкриває свої двері для відвідувачів у вечірній час. 1 серпня, як тільки зайде сонце, у закладі оживе історія – стрілки годинників повернуться назад у минуле, а локації прокинуться від столітнього сну та заграють новими, досі невідомими барвами", – йдеться в повідомленні.

Під час екскурсії мельник, корчмар, мольфар та інші персонажі зустрінуть відвідувачів і занурять їх в атмосферу старого села, яке приховує чимало таємниць і легенд. А екскурсовод поведе учасників вечірніми стежками музею просто неба, які розкажуть про давнє життя буковинців.

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"Після захопливої подорожі у часі на відвідувачів чекає музичний бум – романтична вечірка із запрошеними молодіжними гуртами", – повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що такі дійства відбуватимуться раз на місяць. Квитки можна придбати в касі музею.

Фото: Чернівецький обласний музей архітектури та побуту