На Житомирщині створили музей бортництва

У Коростенському районі Житомирської області з’явився музей бортництва.

Про це інформує Коростенська райдержадміністрація.

«На території дендропарку «Перемога» відомого українського науковця Анатолія Потопальського в с. Ходаки просто неба розпочав роботу музей бортництва», – йдеться в повідомленні.

Як розповів голова спілки пасічників Коростенщини «Медове Полісся» Володимир Клименко, в районі та області вдалося зібрати 15 бортей, вік яких сягає понад 100 років. У них утримуються бджоли і всі вони досі придатні до використання.

За його словами, в дендропарку всім охочим розкажуть, як відроджують бортництво на Поліссі.

Бортництвом називають лісову форму бджільництва, історія якої сягає часів Київської Русі. Промисел прийшов на зміну вибиранню меду диких бджіл із їхніх природніх гнізд. Згодом для цього почали облаштовувати борті – дерев’яні вулики.

Бортництвом досі займаються на житомирському Поліссі.