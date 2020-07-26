Туристи можуть побачити «Житомирщину в особах»

У Житомирській області розробили триденний туристичний маршрут, присвячений відомим особистостям, які тут жили.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Запрошуємо до нового туристичного маршруту «Житомирщина в особах», який розрахований на 3 дні. Видатний вчений, конструктор ракетно-космічних систем С.П. Корольов, відомий поет Максим Рильський, надзвичайна Леся Українка та інші титани культури, мистецтв та науки народилися та жили на теренах Житомирщини. Цей маршрут прокладений визначними місцями, з якими було пов’язане їхнє життя», – йдеться в повідомленні.

Перший день подорожі розпочинається у Новограді-Волинському, де народилася Леся Українка. Там заплановане відвідування Музею родини Косачів та літературно-меморіального музею письменниці. Далі дорога веде до Малина до музею-садиби сім’ї етнографа та мандрівника Миколи Миклухо-Маклая.

Другий день туристичного маршруту запрошує у Брусилів до музею Івана Огієнка. Наступний пункт – Житомир із Музеєм космонавтики ім. С.П. Корольова. У вільний час мандрівникам пропонують авторські екскурсії «Душі Житомира» та «Польська діаспора на Житомирщині».

Третій день подорожі завершиться у селі Романівка Попільнянського району, де варто побачити музей-садибу родини Рильських.

Як повідомлялося, на Житомирщині розробили 3-денний маршрут «Троянди та виноград» і 10-дениий «Коло Житомирщини».