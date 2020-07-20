Житомирщина запрошує на романтичний турмашрут «Троянди та виноград»

На Житомирщині мандрівникам пропонують триденний туристичний маршрут «Троянди та виноград», в межах якого можна дізнатися чимало цікавих романтичних історій.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Запрошуємо до нового туристичного маршруту «Троянди та виноград». Маршрут розрахований на 3 дні. Основна ідея – література, романтика, кохання. Відомі історії кохання, що пов’язані із Житомирщиною та романтична архітектура», – йдеться в повідомленні.

Перший день подорожі розпочинається у Житомирі з ранкової прогулянки містом з екскурсією до літературного музею. Далі заплановане відвідування Шодуарівського парку, під час якого екскурсовод розкаже про історію кохання барона де Шодуара. Після поселення в готель можна обрати екскурсію на замкову гору, до краєзнавчого музею, до Музею космонавтики ім. С.П. Корольова, авторську екскурсію «Аристократичний Житомир» з відвідуванням будинку-музею В. Короленка або пройтися з гідом пішохідною вулицею Михайлівською.

Другого дня туристам пропонують знайомство з містом Бердичів. Зазначається, що, подорожуючи з групою або власним автомобілем, можна заїхати до села Старий Солотвин та зробити селфі на романтичному острові кохання, на якому є відомий будиночок рибалки.

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Знайомство з Бердичевом розпочинається з екскурсії до так званого «Бердичівського трикутника»: кляштор Босих Кармелітів, Музей Джозефа Конрада, Музей історії міста. Після цього буде відвідування костелу святої Варвари, де вінчалися відомий французький письменник Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська, в якому варто послухати романтичну історію їхнього кохання. Після поселення у готель туристи зможуть піти до Музею єврейства, пройтися центром міста та побачити пам’ятник костюмчику з Бердичева та арку бажань, а також відвідати магазин Бердичівської швейної фабрики «Braga».

Третій день турмашруту – це поїздка до села Верхівня Ружинського району та екскурсія до садиби-палацу польських аристократів Ганських, де разом із дружиною Евеліною Ганською жив письменник Оноре де Бальзак. Садиба складається з палацу у стилі ампір площею 2077 кв. м, двох одноповерхових флігелів, родинної церкви, винного погребу, господарських споруд та парку.