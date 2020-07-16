У Калуші розробляють туристичну мапу старого міста

На Івано-Франківщині створюють туристичну карту-схему "Старе місто Калуш", щоб зробити дестинацію більш дружньою до туристів.

Над проєктом працюють головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва управління економічного розвитку міста Калуської міськради Віктор Павлів та художник Мирослав Гаталевич, повідомляють "Вікна".

За словами Віктора Павліва, питання розроблення туристичної карти розглядали давно, адже немісцеві волонтери, туристи, приїжджаючи до Калуша без супроводу екскурсовода, одразу питають про карту.

Під час остаточного формування Калуської ОТГ кольорову мапу допрацюють, вона буде більш детальною.

Фото: vikna.if.ua

Надрукують путівники за кошти туристичної програми тиражем щонайменше 1000 екземплярів. Проте можливе співфінансування з підприємцями, які захочуть мати свою візитівку на карті, зазначив Віктор Павлів. Чекають пропозицій від турагентств, фірм, сувенірних магазинів.

Розповсюджуватимуть туристичні мапи безкоштовно у готелях, сувенірних крамницях та публічних місцях.

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Калуш − місто обласного підпорядкування, розташоване на північному заході Івано-Франківської області, має 67,6 тис. жителів. Завдячує розвитком своїм предкам, які започаткували видобуток солі, пивоваріння, лиття дзвонів та створили місту вже на той час славу великого промислового і культурного центру. Важливим фактором заселення краю були поклади солей, відомі на Калущині ще в 1387 році.

Фото на головній: ua.igotoworld.com