Ткаченко: Рада підтримала виділення 3,5 мільярда на «Велику реставрацію»

Верховна Рада підтримала виділення 3,5 мільярда гривень на "Велику реставрацію", що передбачено у першому читанні держбюджету на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Перший крок у затвердженні бюджету на 2021 зроблено. Видатки на сферу культури, креативні індустрії та туризм пройшли перше читання. Поки політ нормальний...3,5 млрд грн – Велика реставрація палаців, замків, заповідників та пам’яток архітектури, які є культурною спадщиною України. Один із найбільш амбітних проєктів наступного року", - написав Ткаченко.

Він додав, що деякі цифри вселяють надію, що навіть у часи коронакризи розвитку сфери культури бути.

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За інформацією міністра, у першому читанні також підтримали виділення 300 млн грн на поширення культури в регіонах завдяки будівництву Центрів культурних послуг, а це проєкт, який дозволить ОТГ трансформувати старі заклади культури та перезавантажити культурне життя у селах, селищах і невеликих містах.

Крім того, 151 млн грн планують спрямувати на Український інститут книги, що сприятиме популяризації читання, підтримку бібліотек і видавців, боротьбу з книжковим піратством, підняття іміджу української книги та авторів на міжнародній арені.

За словами Ткаченка, 638,4 млн грн виділять на Державне агентство з питань кіно, підтримку та розвиток українських фільмів. Ще 209,5 млн грн планують спрямувати на Державне агентство розвитку туризму. "Нарешті підтримка державою у піднятті статусу туристичної галузі відчувається. Все це сприятиме розкриттю туристичного потенціалу та міжнародному іміджу України. І, як наслідок, суттєвій інвестиції у ВВП країни", - зазначив він.

Міністр зауважив, що 697,4 млн грн планують спрямувати на Український культурний фонд, ще 370 млн грн на будівництво музеїв пам’яті Бабиного Яру, Революції Гідності та Голодомору.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня уряд подав проєкт держбюджету-2021 до Верховної Ради для опрацювання та підготовки до розгляду у першому читанні.

Депутати надали понад 2 тис. пропозицій до проєкту держбюджету-2021. Також було запропоновано збільшити видатки на 20 млрд грн.

Парламент 5 листопада підтримав його в першому читанні. «За» проголосували 275 народних депутатів.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити державний бюджет.