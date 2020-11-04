Ткаченко прокоментував ухвалення закону про податкові преференції для культури і туризму

Ухвалення Верховною Радою президентського закону про податкові механізми підтримки для культури, туризму та креативних індустрій є поштовхом для розвитку цих сфер.

Як предає Укрінформ, про це Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.

"Президентський законопроект 3851 про пільгове оподаткування для культури, туризму та креативної економіки підтримано у другому читанні! 293 депутати Верховної Ради проголосували за знижену 7%-ю ставку ПДВ... Сьогоднішнє рішення стане поштовхом для культурної галузі до розвитку, в тому числі, й через створення нових робочих місць, що унікально у часи пандемії", - написав Ткаченко.

Він додав, що тепер представники сфер культури, туризму, креативних індустрій зможуть існувати, плануючи завтрашній робочий день для своїх підприємств та співробітників та створювати новий якісний національний культурний, туристичний продукти та продукти креативних індустрій.

"Як тільки законопроект буде підписано Президентом, пільги у сфері оподаткування чи пільгові кредити стануть доступними", - додав Ткаченко.

Він додав, що завдяки закону, ставка ПДВ для культури 7% буде можливою, а це - стимулювання попиту та розширення пропозиції суспільно важливих товарів і послуг, серед яких показ оригінальних музичних творів, фільмів, театральні, оперні, балетні, концертні та інші вистави, діяльність професійних музичних колективів, тощо.

"Зафіксуємо нове поняття “Бюджетний грант”, який стане фінансовою допомогою на проекти для галузі та інституційною підтримкою. Матеріальна підтримка надаватиметься на конкурсній основі. Менша ставка ПДВ дозволить зберегти креативним підприємствам більший обсяг оборотного капіталу для його подальшої реінвестиції в бізнес. Тобто у підприємств залишатиметься більше коштів для покриття витрат і розвитку", - заувжаив Ткаченко.

Також він розповів, що діятиме знижена ставка ПДВ у розмірі 7% для постачальників готельних послуг на постійній основі.

Ткаченко висловив вдячність депутатам, зокрема, Комітету гуманітарної та інформаційної політики, та Президенту Володимиру Зеленському за розуміння важливості та постійну підтримку сфери культури та креативних індустрій.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" (№3851). Метою закону є впровадження податкових механізмів для надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій з метою недопущення їх стагнації задля збереження і створення нових робочих місць.