Рада ввела податкові преференції для культури, туризму та креативних індустрій

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" (№3851).

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення закону підтримали 293 народних депутатів.

"Метою проєкту закону є впровадження податкових механізмів для надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій з метою недопущення їх стагнації задля збереження і створення нових робочих місць", - ідеться у пояснювальній записці.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України.

Зокрема, передбачено звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств для юридичних осіб та податком на доходи фізичних осіб для громадян доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій у порядку, установленому законом.

Законом передбачено також звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суми отриманих фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, культурних грантів за умови їх повного та цільового використання, передбачивши, що у разі неповного використання такого гранту, суми якого не повернуті надавачу, або його нецільового використання такі суми визнаються доходом і підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Закон запроваджує знижену ставку ПДВ у розмірі 7% для стимулювання попиту і розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема, до операцій з постачання послуг із показу вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем'єр, культурно-мистецьких заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках та заповідниках, їх відвідування.

Окрім того, передбачається застосування зниженої ставки ПДВ у розмірі 7% до операцій із постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.

Тимчасово, з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року, закон звільняє від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, що такі національні фільми та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.

Також тимчасово, до 1 січня 2023 року, застосовується знижена ставка ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини.

До 1 січня 2025 року продавжено дію чинної до 1 січня 2023 року норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання національних фільмів, постачання робіт та послуг із виробництва національних фільмів; постачання робіт та послуг із виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, зі збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.