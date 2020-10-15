За програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» оформлюють тисячу грантів – Ткаченко

Український культурний фонд у рамках конкурсної програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» вже оформлює документи щодо видачі тисячі грантів представникам культурних та креативних індустрій, які постраждали у часи пандемії.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції в Укрінформі.

“Це 580 млн грн допомоги через коронавірус. Тобто, організації, які зазнали збитки, зможуть отримати цю допомогу, і фактично ми підходимо до стадії, коли договори оформлюють і люди починають отримувати кошти. Це суттєвий крок уперед у розумінні того, в якій ситуації культура опинилися через карантин”, - сказав Ткаченко.

Виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів наголосила, що таку допомогу отримають представники 9 секторів мистецтва, зокрема, державної та комунальної форми власності, малий і середній бізнес, державні заклади культури, місцеві заклади культури, громадські організації, благодійні фонди та фізичні особи-підприємці.

“Досить широкий спектр. Ми надали можливість усім, хто потребує державної підтримки в часи кризи, її отримати і, відповідно, до нас надійшло понад тисячу заявок. Зараз якраз етап підписання. Будемо намагатися допомогти усім, хто просить такої допомоги”, - сказала вона.

За словами виконавчої директорки УКФ, зважаючи на те, що пандемія нікуди не зникла, у фонді не виключають можливості того, що ця програма діятиме у наступному році.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 липня 2020 року Український культурний фонд розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка», розроблену для сприяння стабільному розвитку культурних і креативних індустрій в часи пандемії та підвищенню конкурентоспроможності малого й середнього бізнесу культурної галузі. Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.