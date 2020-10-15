МКІП та УКФ закликають представників культури долучатись до нового грантового сезону

Міністерство культури та інформаційної політики України разом з Українським культурним фондом запрошують представників культурних та креативних індустрій брати участь програмах грантового сезону УКФ 2021 року.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції в Укрінформі.

“За роки існування УКФ ця інституція перетворилася на вагому та поважну організацію, яка суттєвим чином впливає на розвиток культури в Україні. Було видано понад тисячу грантів на різні акції, діє допомога організаціям”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, МКІП та УКФ мають серйозні плани на наступний рік, адже у культури з'явилися нові можливості. “Бажаю, щоб УКФ надалі зміг виконати свої завдання, використати 5 тисяч грантів і приділяти увагу також значущим подіям в Україні”, - додав міністр.

Виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів підкреслила, що новий грантовий сезон вже розпочався. У його рамках діятиме 14 програм, які здійснюватимуть підтримку культурно-мистецьких проєктів. “У нас є 14 програм, 7 з них вже оголошені на сайті Українського культурного фонду з 5 по 9 жовтня. У вас є можливість до 14 січня подати свою заявку на програми “Інклюзивне мистецтво”, “Аналітика культури”, “Навчання.Обміни.Резиденції.Дебюти”, “Культурні столиці України”, “Інноваційний культурний продукт”, програми “Аудіовізуальне мистецтво” та програми “Стипендії””, - сказала вона.

Федів зазначила, що 2 листопада відбудеться запуск програм “Знакові події” та “Культура плюс”. Планується 1 грудня дати старт програмам “Культура для змін” та “Культура. Туризм. Регіони”, а 12 січня 2021 року – програмі “Діти культури”.

Водночас учасники пресконференції зауважили, що до конкурсних програм 2021 року було внесено низку змін. Зокрема, для проєктів національної та міжнародної співпраці не потрібне обов’язкове співфінансування. Натомість співфінансування може бути запропоноване заявником для будь-якого типу проєкту.

Фонд розглядає співфінансування як залучення ресурсів виключно в грошовій формі з інших джерел, не заборонених законодавством, що не є грантовими коштами Фонду і які використовуються заявником для реалізації цілей і досягнення результатів проєкту.

Як повідомлялося, Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проєктів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.