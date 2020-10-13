В Росії обурилися намірами внести борщ до спадщини ЮНЕСКО – Ткаченко

У "Російській газеті" обурилися намірам внести борщ до спадщини ЮНЕСКО, тож Україна на правильному шляху.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Російський уряд спантеличений і б’є на сполох. У своїй "Російській газеті" прокоментували наші наміри внести борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – "новим підґрунтям для міжнародного скандалу". Отже, ми на правильному шляху", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при МКІП рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще чотири елементи. У міністерстві також наголосили, що вся робота експертів - це важливий крок в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО "Інститут культури України".

8 жовтня у "Російській газеті" опулікували статтю, де назвали відповідну ініціативу "новим приводом до скандалу".