На Тернопільщині більшість замків потребують масштабної реставрації - Ткаченко
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, підсумовуючи результати учорашньої робочої поїздки на Тернопільщину.
Міністр зазначив, що для нього цей регіон став прикладом байдужості держави впродовж багатьох років до історичної спадщини та нехтування туристичним потенціалом великого краю. За його словами, на Тернопільщині надзвичайно багато цікавих об’єктів – 34 замки та власний Національний парк «Замки Тернопілля», і більшість з них потребують масштабної реставрації.
Зазвичай, додав він, проблеми дуже схожі: окремі елементи у гостро аварійному стані, потрібна негайна ліквідація критичного стану та консерваційні роботи або ж об’єкти незахищені від опадів та вітру, тому з кожним наступним роком на їх відновлення потрібно все більше коштів.
Ткаченко відзначив, що Теребовлянський замок — найстаріший замок в Тернопільській області, який може стати додатковим туристичним магнітом. Пам’ятка є яскравим претендентом для програми Великої Реставрації. Важливо, що в об’єкта є експозиція, тому це чудовий привід для туриста приїхати сюди. Місце ідеальне для проведення фестивалей, концертів та сучасних заходів, але додатковою проблемою є відсутність інфраструктури довкола. Її також потрібно розбудовувати.Робоча поїздка Олександра Ткаченка на Тернопільщину / Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук
«Знаєте, ми їздимо «в поля» регіонами та плануємо інвестиції у президентську програму Великої реставрації з метою не тільки зберегти нашу історію. А й залишити спадок для нащадків, повернути життя та прибутки для місць, які цього потребують та заслуговують. Враховуючи, що за попередні роки нічого масштабного не робилося, сподіваюсь на суттєву підтримку у 2021 році», - наголосив міністр.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”. Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.
14 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.