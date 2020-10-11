На Тернопільщині більшість замків потребують масштабної реставрації - Ткаченко

На Тернопільщині надзвичайно багато цікавих об’єктів – 34 замки та власний Національний парк «Замки Тернопілля», і більшість з них потребують масштабної реставрації.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, підсумовуючи результати учорашньої робочої поїздки на Тернопільщину.

Міністр зазначив, що для нього цей регіон став прикладом байдужості держави впродовж багатьох років до історичної спадщини та нехтування туристичним потенціалом великого краю. За його словами, на Тернопільщині надзвичайно багато цікавих об’єктів – 34 замки та власний Національний парк «Замки Тернопілля», і більшість з них потребують масштабної реставрації.

Зазвичай, додав він, проблеми дуже схожі: окремі елементи у гостро аварійному стані, потрібна негайна ліквідація критичного стану та консерваційні роботи або ж об’єкти незахищені від опадів та вітру, тому з кожним наступним роком на їх відновлення потрібно все більше коштів.

Ткаченко відзначив, що Теребовлянський замок — найстаріший замок в Тернопільській області, який може стати додатковим туристичним магнітом. Пам’ятка є яскравим претендентом для програми Великої Реставрації. Важливо, що в об’єкта є експозиція, тому це чудовий привід для туриста приїхати сюди. Місце ідеальне для проведення фестивалей, концертів та сучасних заходів, але додатковою проблемою є відсутність інфраструктури довкола. Її також потрібно розбудовувати.

Він зауважив, що Костел Пресвятої Трійці в Підгайцях — це не тільки храм чи культова споруда, місце, де підписано угоду про перемир’я між гетьманом Петром Дорошенком та польським князем Яном Собеським. Історична цінність надзвичайно висока, але зараз від забуття пам’ятка просто втрачає свою велич. Бережанський замок, за словами урядовця, нині від бездіяльності та забуття все впевнено перетворювалось на руїни. Як і сам замок, так і ратуша поруч. "Ми вже знайшли бюджет на негайні реставраційні роботи для ратуші, щоб розв'язати питання цього року. Сподіваюсь, що після мого приїзду керівництво не відмовиться освоювати ці кошти, а місцева громада та депутати області від Слуги народу проконтролюють це питання. Часу до кінця року мало, але реставраційні роботи мають початися", – додав він. Водночас Збаразький замок міністр назвав прикладом того, чим можуть стати відреставровані місця. "З одного боку, тут збережена історія. А з іншого – це можливість заробляти кошти, адже цей замок – готова туристична атракція. Там проведено реставраційні роботи, відбудовано каземати, які наповнено експозиціями. Палац пристосовано до світського формату та проведення конференцій. До карантину тут регулярно проводилися бізнес-заходи, в тому числі із залученням іноземних туристів. На території активно розбудовується готельно-ресторанна інфраструктура", - наголосив він. Ткаченко вважає, що успішний досвід Збаразького замку обов’язково потрібно масштабувати й для інших об’єктів області.

Робоча поїздка Олександра Ткаченка на Тернопільщину / Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук

«Знаєте, ми їздимо «в поля» регіонами та плануємо інвестиції у президентську програму Великої реставрації з метою не тільки зберегти нашу історію. А й залишити спадок для нащадків, повернути життя та прибутки для місць, які цього потребують та заслуговують. Враховуючи, що за попередні роки нічого масштабного не робилося, сподіваюсь на суттєву підтримку у 2021 році», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”. Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

14 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.