Ткаченко шукає на Тернопільщині майбутні об’єкти «Великої реставрації»

Ткаченко шукає на Тернопільщині майбутні об’єкти «Великої реставрації»

Укрінформ
Майбутні об’єкти урядової програми “Велика реставрація”, що може розпочатися наступного року, вишукує на Тернопільщині міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Нарешті у файному місті Тернопіль. І це – не прогулянка вихідного дня. Місто має надзвичайний туристичний потенціал, який ми націлені розкрити та розвивати. Вже півтора місяця я та мої заступники їздимо Україною, щоб на власні очі побачити об’єкти, що можуть увійти до програми «Велика Реставрація». А саме на Тернопільщині – 34(!) старовинні замки. А ще є храми, музеї, театри. До речі, до майбутніх об’єктів "Великої реставрації" тепер веде відремонтована в рамках Президентської програми "Велике будівництво" траса М19”, - повідомив Олександр Ткаченко.

За його словами, однією з причин поїздок урядовців у регіони є координація та співпраця з місцевою владою.

“Головне, чому ми зараз подорожуємо та їздимо в регіони: саме місцева влада отримала набагато більше повноважень, ніж раніше. І без кооперації з нею – зміни неможливі. Ані в програмі "Велика реставрація", а ні в ЦКП. Ми маємо спиратися на цю силу, щоб впровадити кардинальні зміни впродовж найближчих 3-4 років.

Міністр подякував профільному комітету Верховної Ради та владі Тернопільщини за щирий прийом і за підтримку програми "Велика реставрація".

“Кошти на неї (програму — ред.) вже закладені. Співпрацюємо з депутатами, які сподіваються, що запропонований бюджет для цих цілей буде збільшено”, написав Ткаченко.

Він також повідомив, що вже найближчим часом Верховна Рада має у другому читанні затвердити 7% на культурний ПДВ.

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Міністр згадав і про ще одну важливу програму міністерства культури та інформаційної політики: створення Центрів культурних послуг обладнаних за останнім словом техніки на місці старих клубів чи бібліотек. Там мають бути і книги, і кінотеатр, і інтернет-мережа.

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Як раніше повідомлялося, "Велика реставрація" - програма, що пропонується урядом до реалізації у сфері культури наступного року. Це театри, музеї, замки, садиби, які б могли стати "туристичними магнітами".

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