МКІП вносить київську «Літаючу тарілку» до реєстру пам’яток архітектури — Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики вносить відому столичну пам’ятку архітектури модернізму «Літаючу тарілку» на Либідській площі до реєстру пам’яток архітектури.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

«На Либідській є «Літаюча тарілка» – фантастичний проєкт архітектора Флоріана Юр’єва. Вже давно вона стала ласим предметом для забудовників, плани яких були націлені, очевидно, не на збереження одного із символів Києва. Нарешті експертною радою МКІП ми вносимо «тарілочку» до переліку реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва», - написав Ткаченко.

Він додав, що це важливо, оскільки будівля є унікальною за своїм архітектурним рішенням: «продумані акустичні ефекти та планування першого рівня роблять її однією з небагатьох таких будівель у столиці. Після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою».

Також Ткаченко зауважив, що «Літаюча тарілка» є об’єктом у тренді епохи «світового модернізму того часу».

«Уявіть, який виклик кинув Флоріан Юр‘єв для радянського періоду. Це був прорив», - додав міністр.

Крім того, Ткаченко зауважив, що з боку МКІП зробили усе можливе і передають естафету Київській міській державній адміністрації та меру Віталію Кличку.

«Вам потрібно внести «тарілку» в список щойно виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини для того, щоб ми могли завершити процес внесення її до державного реєстру пам’яток місцевого значення. Навіщо? Щоб вберегти прекрасний архітектурний об’єкт від «нещасних випадків». А раптом комусь захочеться звільнити місце під торговий центр. У вас на це 5 днів», - додав Ткаченко.

«Літаючу тарілку» збудували у 1978 році.