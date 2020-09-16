У Києві запустили інформкампанію зі збереження пам’яток культурної спадщини

Департамент охорони культурної спадщини за підтримки Департаменту суспільних комунікацій запустив інформаційно-просвітницьку кампанію щодо збереження культурної спадщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Інформаційно-просвітницька кампанія – це лише один із механізмів комунікації із громадськістю, із власниками пам’яток, аби люди розуміли важливість збереження нашої історичної спадщини», – сказав директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

За його словами, водночас триває робота над доопрацюванням законопроєкту про посилення відповідальності за руйнацію пам’яток.

«Відповідний закон конче необхідний, бо механізму впливу в органів охорони культурної спадщини на недобросовісних власників, на жаль, немає. А окрім лихо-власників. є ще й любителі помалювати на стінах: скільки не реставруй, скільки не приводь до ладу – наступного дня нові графіті! Люди мають усвідомити цінність цих будинків. Вистачає й тих, хто не може належно утримувати пам’ятки. Давайте ж почнемо з повагою ставитися до пам’яток, які утримуються належним чином, і не спотворювати їх», – наголосив Никоряк.

У рамках кампанії випущено буклет. У ньому розміщено інформацію про архітектурні перлини Контрактової площі – однієї з найдавніших у місті, яка виникла ще у Х столітті. За багаторічну історію змінювалася її конфігурація, характер забудови. Одна з найцікавіших вулиць Подолу – вулиця Петра Сагайдачного, яка отримала свою назву у 1989 р. на честь гетьмана козацтва, який у 1620 р. вступив разом з усім Запорозьким кошем до Київського братства та був похований у Богоявленському соборі Києво-Братського монастиря. Вулиця є частиною великої київської магістралі, що з’єднує Печерськ із Подолом.

Окрім того, випущено відео про відреставровані пам’ятки Києво-Подолу.

Заплановано також заходи щодо розміщення соціальної реклами, спрямованої на привертання уваги до проблематики збереження історичних будинків.

Як повідомлялося, розроблений Департаментом законопроєкт № 0895 (у першому читанні влітку 2018 року прийнято під номером 8202), який дозволив би всім місцевим органам охорони в Україні ефективно здійснювати свої повноваження, й досі не прийнято у другому читанні. Документ передбачає збільшення штрафів за порушення пам’яткоохоронного законодавства. Якщо на сьогодні це від 1700 до 170000 грн (залежно від того, фізична чи юридична особа є власником), то в документі передбачені штрафи від 170000 до 500000 грн та прирівняння порушників.

Окрім того, передбачено можливість примусового викупу пам’яток до комунальної власності у власників, які доводять історичні будинки до руйнації.