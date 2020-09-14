На розвиток культури у бюджеті-2021 планується 7,5 мільярда

Фінансування сфери культури в проєкті держбюджету-2021 передбачається на рівні 7,5 млрд гривень, що на 2,8 млрд гривень більше плану 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в презентації Міністерства фінансів, оприлюдненій на сайті відомства.

Зокрема, на державну підтримку театрів та художніх колективів передбачено 2,5 млрд грн. На забезпечення діяльності музеїв та бібліотек – 1,0 млрд грн.

Також планується підтримка проектів Українським культурним фондом – 0,7 млрд грн., та державна підтримка кінематографії – 0,6 млрд грн.

Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення передбачається профінансувати на 1,0 млрд грн.

На збереження культурної спадщини планується 0,6 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні 14 вересня проєкт держбюджету на 2021 рік.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс, кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.