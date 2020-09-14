Ткаченко сподівається, що програму "Український схід" поновлять найближчим часом

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що програму "Український схід", яка передбачає виступи українських діячів культури на Донбасі, поновлять найближчим часом.

Про це він сказав під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді міністра, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Продовження програми "Український схід" - візити діячів культури на схід...Сподіваюся, що найближчим часом ми здатні будемо її поновити", - зазначив Ткаченко та уточнив, що наразі реалізація подібних програм обмежена карантином.

Крім того, він зауважив, що розмовляв з представниками Кримського дому щодо актуалізації їхньої роботи.

Також міністр розповів, що працює над ідеєю створення Музею сучасного мистецтва України, це одне із завдань, яке він має від Президента Володимира Зеленського.

Як відомо, проєкт "Український схід" реалізовувало з 2017 року Міністерство культури України спільно з Луганською та Донецькою військово-цивільними адміністраціями та волонтерами, він спрямований на підтримку військових і цивільних, які перебувають на межі з окупованим Донбасом.

Співачка і волонтер Анжеліка Рудницька у вересні 2019 року повідомила, що програма “Український схід” за два роки її існування охопила своїми акціями велику кількість міст і містечок на межі з окупованим Донбасом.