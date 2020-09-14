Визначати об'єкти для реставрації мають фахівці - Ткаченко

Про це сказав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді міністра, передає кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом виноситься на уряд, я сподіваюся у середу, питання ремонту Художнього музею і даху, який зараз знаходиться в аварійному стані. Стосовно інших об'єктів - в першу чергу ми будемо дивитися за таким принципом, це ті об'єкти, які знаходяться на балансі Міністерства культури. Наприклад, замки, які я бачив на Львівщині, знаходяться на нашому балансі. Це ті, які можуть стати об'єктами ЮНЕСКО або є об'єктами ЮНЕСКО. Це ті, які можуть бути об'єктами туристичної атракції для того, щоб збільшувати кількість відвідувачів", - розповів він.

Він зазначив, що рішення про визначення об'єктів для реставрації мають приймати фахівці.

"В принципі, це рішення має приймати, і ми готуємо постанову уряду, експертна рада, яка буде визначати цю пріорітизацію для того, щоб ми могли почати реставрувати. Я не можу зараз точно сказати з чого ми почнемо, це мають вирішувати фахівці, спеціалісти, процес має бути прозорий. Так само як від органів влади місцевих залежатиме їхня активність, які об'єкти через програму Мінрегіонбуду ми будемо реалізовувати в реставрації", - повідомив він.

Як повідомлялося, проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році, а цьогоріч будуть реагувати на аварійні ситуації.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.