Реконструкцію Одеської філармонії внесуть до "Великого будівництва" в культурі – Президент

Під час робочої поїздки на Одещину Президент Володимир Зеленський відвідав Одеську обласну філармонію.

Глава держави поспілкувався з видатними діячами культури регіону, повідомляє сайт Президента.

Архітектор Володимир Суханов розповів Президенту про проблеми будівлі філармонії. За його словами, споруда, яку було зведено наприкінці ХІХ сторіччя, потребує негайного капітального ремонту.

Глава держави наголосив, що реконструкція будівлі має бути масштабною.

«Це єдиний концертний майданчик такого рівня на півдні країни», – зазначив Президент.

Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що в бюджеті Одеської області на наступний рік передбачається закласти кошти на розробку проєкт реконструкції будівлі філармонії. Ремонтні роботи можуть бути завершені через два роки.

«Треба робити. Не хочеться увійти в реставрацію на п’ять-десять років», – сказав Президент.

Він наголосив, що реконструкцію будівлі Одеської філармонії необхідно включити до переліку об’єктів Національної програми «Велике будівництво» на наступний рік.

«У нас є програма «Велике будівництво». На наступний рік ми розпочинаємо «Велике будівництво» в культурі. Ми обираємо пріоритетні об’єкти культурної спадщини по всій країні», – зазначив Зеленський.

Він зателефонував міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. Після телефонної розмови Зеленський повідомив, що запропонує міністру включити реконструкцію будівлі філармонії до програми «Велике будівництво» в культурі та сприяти завершенню робіт з реставрації полотна «Взяття Христа під варту».

Як повідомлялося, 12 вересня Володимир Зеленський перебував з робочою поїздкою в Одеській області.

Фото: ОП