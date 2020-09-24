МКІП готує новий закон про туризм – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики розробляє новий закон про туризм разом із народним депутатом Дмитром Нальотовим.

Про це розповів глава відомства Олександр Ткаченко на робочій зустрічі в Одесі з представниками туристичного бізнесу та міської влади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Радий відвідати Одесу. Стосовно деяких новин, якими хотів поділитися. Хочу сказати, що готується новий закон про туризм. Проєкт практично готовий, і в ньому закладено багато пунктів, які дають відповіді на актуальні питання і виклики, які постали перед нами і спрямовані на розвиток цієї галузі. Зокрема, буде уточнено підходи до збирання туристичного збору", – зазначив Ткаченко.

Міністр зауважив, що спричинена пандемією криза – це не тільки проблема, але й вікно можливостей. "Принаймні ми так сприймаємо ситуацію, пов’язану з карантином. Саме тому стартувала програма "Мандруй Україною", яка вже набула широкого розголосу. Керівники музеїв, замків кажуть, що різко зріс потік відвідувачів, туристів", – підкреслив Ткаченко.

Крім того, додав урядовець, в указі Президента України про туризм значну увагу присвячено реставрації об'єктів культури. Йдеться про відновлення упродовж чотирьох років понад 150 музеїв, театрів, замків на території України. Сьогодні в планах учасників робочої поїздки міністра відвідати один із таких об'єктів – Одеську обласну філармонію.

На зустрічі з представниками турбізнесу Одеси були присутні голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів та віцемер Одеси Павло Вугельман.