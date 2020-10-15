Участь у форумі «Креативна Україна» візьмуть урядовці та посадовці з ЄС – Ткаченко
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції в Укрінформі.
“Користуючись нагодою, я хочу запросити усіх до участі у форумі “Креативна Україна”, який цього року відбудеться онлайн 19 листопада. У цьому заході будуть брати участь представники індустрій, українські урядовці та поважні посадовці з Європейського Союзу та країн - наших інших міжнародних партнерів”, - сказав Ткаченко.
Форум, головним організатором якого є МКІП, буде проведений онлайн з використанням сучасних онлайн-платформ та інтерактивних інструментів.
Захід сформує простір для діалогу та обміну досвідом між креативним бізнесом, міжнародними експертами та державою щодо адаптації до реалій, спричинених пандемією.
Його учасники будуть залучені до розробки оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки в Україні в умовах невизначеності.
Цьогорічний форум має два напрями — панельні дискусії з українськими та міжнародними експертами, а також секторальні модулі, де в інтерактивному форматі представники креативних індустрій візьмуть участь в обговоренні поточного стану секторів креативної економіки.
Основна мета секторальних модулів також зібрати ідеї для подальшого опрацювання їх у державні політики та програми.