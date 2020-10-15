Участь у форумі «Креативна Україна» візьмуть урядовці та посадовці з ЄС – Ткаченко

Участь у четвертому міжнародному форумі “Креативна Україна”, який відбудеться 19 листопада, візьмуть представники індустрії, українські урядовці, а також поважні посадовці з ЄС та інших країн-партнерів нашої держави.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції в Укрінформі.

“Користуючись нагодою, я хочу запросити усіх до участі у форумі “Креативна Україна”, який цього року відбудеться онлайн 19 листопада. У цьому заході будуть брати участь представники індустрій, українські урядовці та поважні посадовці з Європейського Союзу та країн - наших інших міжнародних партнерів”, - сказав Ткаченко.

Форум, головним організатором якого є МКІП, буде проведений онлайн з використанням сучасних онлайн-платформ та інтерактивних інструментів.

Захід сформує простір для діалогу та обміну досвідом між креативним бізнесом, міжнародними експертами та державою щодо адаптації до реалій, спричинених пандемією.

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Його учасники будуть залучені до розробки оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки в Україні в умовах невизначеності.

Цьогорічний форум має два напрями — панельні дискусії з українськими та міжнародними експертами, а також секторальні модулі, де в інтерактивному форматі представники креативних індустрій візьмуть участь в обговоренні поточного стану секторів креативної економіки.

Основна мета секторальних модулів також зібрати ідеї для подальшого опрацювання їх у державні політики та програми.