Ткаченко та виконавчий директор УКФ презентують новий грантовий сезон

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів 15 жовтня на пресконференції в Укрінформі презентують новий грантовий сезон.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Керівництво МКІП та УКФ розкажуть про плани на 2021 рік, про зміни в конкурсних програмах та про додаткові можливості, що з'явилися для культури України", - йдеться в анонсі.

Захід розпочнеться о 9:30.

Український культурний фонд спільно з Міністерством культури та інформаційної політики цього року проводять конкурс на програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».