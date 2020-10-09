Ткаченко та виконавчий директор УКФ презентують новий грантовий сезон

Ткаченко та виконавчий директор УКФ презентують новий грантовий сезон

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів 15 жовтня на пресконференції в Укрінформі презентують новий грантовий сезон. 

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Керівництво МКІП та УКФ розкажуть про плани на 2021 рік, про зміни в конкурсних програмах та про додаткові можливості, що з'явилися для культури України", - йдеться в анонсі.

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Захід розпочнеться о 9:30.

Український культурний фонд спільно з Міністерством культури та інформаційної політики цього року проводять конкурс на програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

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