Ткаченко пропонує збільшити фінансування культури у наступному році на 50%

Міністерство культури та інформаційної політики пропонує у проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшити фінансування сфери культури на 50%.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав під час публічного обговорення на тему: "Культура в умовах децентралізації", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми задекларували збільшення видатків на культуру щонайменше на 50% наступного року», - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що МКІП вже подав відповідні пропозиції до Міністерства фінансів, який нині збалансовує проєкт державного бюджету на наступний рік, та очікує результатів. Нині ж, визнав Ткаченко, фінансування сфери культури як на національному, так і на регіональному рівнях, знаходиться у жалюгідному становищі.

На переконання глави МКІП, також необхідно на наступний рік зафіксувати відсоток в державному фонді регіонального розвитку, який виділятиметься на культуру.

«Це достатньо важливо, і ми будемо над цим працювати, щоб було так зафіксовано. Так само, як і розвиватимемо державно приватне партнерство. Для регіонів це також важливо. Ну і всі інші програми, які запланували, будемо робити», - сказав він.

Міністр розповів про програми підтримки культурної сфери, які втілюються у життя цьогоріч. Зокрема, представники культурних та креативних індустрій, які постраждали від коронавірусу, можуть подати заявки на програму Українського культурного фонду «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». «УКФ зможе виділити на місця суму у розмірі 295 млн грн - це на допомогу культурним інституціям, в тому числі у регіонах», - нагадав він.

Також розроблено регіональні стратегії розвитку туризму, програму для розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, розпочався другий етап освітньої програми академії культурного лідера – це зв'язок фактично усіх людей, залучених в культурній сфері в ОТГ, додав він.

Міністр культури також нагадав про розвиток центрів культурних послуг.

«Ми сподіваємося цього року зробити кілька пілотних проєктів у кількох регіонах.- це трансформування 16 тисяч бібліотек, клубів та інших центрів у сучасні центри надання культурних послуг нової якості: онлайн-бібліотеки, кіноточки тощо. У цьому сенсі ми зрозуміли, що без активної участі чи ініціативи ОТГ ми самі нічого зробити не зможемо», - сказав він.

Ткаченко закликав об'єднані територіальні громади активніше виходити з ініціативами з цього приводу, адже вже є модель та принципи фінансування, коли частково ОТГ, обласна влада фінансує трансформацію таких культурних центрів, і через систему ДФРР фінансується інша частина. Завдяки ним можна робити цікаві проєкти, резюмував міністр.