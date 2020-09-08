МКІП планує закласти у бюджет-2021 мільярд на українське кіно

Міністерство культури та інформаційної політики має за мету закласти в бюджет наступного року 1 млрд грн. на фінансування українського кінематографа.

Про це повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час круглого столу "Шляхи розвитку української кіногалузі: розробка стратегії і виклики", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми закладаємо на наступний рік, у нас мета – це мільярд гривень, які мають іти на проекти кінематографії… Наше завдання – розширювати обсяги фінансової підтримки", - сказав Карандєєв.

Водночас він зазначив, що на сьогодні є три джерела фінансування кіногалузі – крім Держкіно, це МКІП та Український культурний фонд.

"Це неправильно. Має бути один – Держкіно, ключовий орган, який має фінансувати", - зауважив Карандєєв.

Він також зазначив, що держава, яка на сьогодні є ключовим інвестором всього кінематографа в країні, повинна фінансувати в тому числі і некомерційне кіно, і взагалі "якомога більше коштів спрямовувати на галузь в цілому, тоді обов’язково хтось покаже той результат, якого ми всі очікуємо".

"Можливо, чим буде більше коштів, тим буде більше такого результату… Пропорція підтверджується постійно з року в рік. Чим більше фінансування, тим більше гарних фільмів, які знаходять відповідну оцінку з боку середовища", - підкреслив Карандєєв.