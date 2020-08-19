Два українські фільми відібрали у лонглист

Два українські фільми відібрали у лонглист "європейського Оскара"

Укрінформ
Стрічки «Атлантида» Валентина Васяновича та «Пофарбоване пташеня» Вацлава Маргоула відібрали у довгий список премії Європейської кіноакадемії (European Film Awards), яка присуджується з 1988 року і є європейським аналогом «Оскара».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Цього року у лонглисті премії - 32 претенденти. Вперше відбір European Film Awards проходить у два етапи. Фінальний список номінантів оголосять 7 листопада, після української прем’єри «Атлантиди», яка вийде в національний прокат 5 листопада. 33-тя церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії відбудеться 12 грудня у Рейк’явіку», - йдеться у повідомленні.

«Атлантида» розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події фільму відбуваються у 2025 році. З моменту завершення війни пройшов рік, територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

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«Потрапляння до шортлиста або номінації на премію Європейської кіноакадемії дасть нам можливість ще раз нагадати всьому світові про крихкий мир, у котрому ми всі живемо», - коментує режисер, автор сценарію, оператор та співпродюсер фільму Валентин Васянович.

Усі ролі в «Атлантиді» зіграли непрофесійні актори, як колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Фільм знімали у Маріуполі та Києві.

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», де «Атлантида» здобула історичну для України перемогу. Пізніше картина отримала спеціальну відзнаку журі на Токійському міжнародному кінофестивалі, брала участь у кінофестивалі в Торонто та ще 60 кіноподіях.

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Продюсери стрічки - Володимир Яценко та Ія Мислицька. Виробництво – «Студія Гармата фільм». Міжнародна промоція - бельгійська компанія Best Friend Forever. Прокатник — кінокомпанія Arthouse Traffic. Кінопроєкт став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

Українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня» є екранізацією однойменної книги польсько-американського письменника Єжи Косинського, що була перекладена понад 30-ма мовами і стала світовим бестселером.

Автор сценарію та режисер - Вацлав Маргоул, українські продюсери – Ігор Савиченко, Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко. Ролі у фільмі виконали відомі актори, серед яких Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель та Стеллан Скарскард.

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Торік стрічка «Пофарбоване пташеня» була висунута як національний претендент від Чехії на кінопремію «Оскар» і увійшла до короткого списку.

Кінопроєкт цього фільму став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

Як повідомляв Укрінформ, 2019 року у довгий список European Film Awards потрапив український фільм «Додому» Нарімана Алієва.

На головному фото: кадр із фільму "Атлантида"

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