Два українські фільми відібрали у лонглист "європейського Оскара"

Стрічки «Атлантида» Валентина Васяновича та «Пофарбоване пташеня» Вацлава Маргоула відібрали у довгий список премії Європейської кіноакадемії (European Film Awards), яка присуджується з 1988 року і є європейським аналогом «Оскара».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Цього року у лонглисті премії - 32 претенденти. Вперше відбір European Film Awards проходить у два етапи. Фінальний список номінантів оголосять 7 листопада, після української прем’єри «Атлантиди», яка вийде в національний прокат 5 листопада. 33-тя церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії відбудеться 12 грудня у Рейк’явіку», - йдеться у повідомленні.

«Атлантида» розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події фільму відбуваються у 2025 році. З моменту завершення війни пройшов рік, територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

«Потрапляння до шортлиста або номінації на премію Європейської кіноакадемії дасть нам можливість ще раз нагадати всьому світові про крихкий мир, у котрому ми всі живемо», - коментує режисер, автор сценарію, оператор та співпродюсер фільму Валентин Васянович.

Усі ролі в «Атлантиді» зіграли непрофесійні актори, як колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Фільм знімали у Маріуполі та Києві.

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», де «Атлантида» здобула історичну для України перемогу. Пізніше картина отримала спеціальну відзнаку журі на Токійському міжнародному кінофестивалі, брала участь у кінофестивалі в Торонто та ще 60 кіноподіях.

Продюсери стрічки - Володимир Яценко та Ія Мислицька. Виробництво – «Студія Гармата фільм». Міжнародна промоція - бельгійська компанія Best Friend Forever. Прокатник — кінокомпанія Arthouse Traffic. Кінопроєкт став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

Українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня» є екранізацією однойменної книги польсько-американського письменника Єжи Косинського, що була перекладена понад 30-ма мовами і стала світовим бестселером.

Автор сценарію та режисер - Вацлав Маргоул, українські продюсери – Ігор Савиченко, Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко. Ролі у фільмі виконали відомі актори, серед яких Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель та Стеллан Скарскард.

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Торік стрічка «Пофарбоване пташеня» була висунута як національний претендент від Чехії на кінопремію «Оскар» і увійшла до короткого списку.

Кінопроєкт цього фільму став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

Як повідомляв Укрінформ, 2019 року у довгий список European Film Awards потрапив український фільм «Додому» Нарімана Алієва.

На головному фото: кадр із фільму "Атлантида"