Держкіно працює у звичайному режимі та проводить пітчинги — Кудерчук

Держкіно працює у звичайному режимі, наразі зібрано проєкти на чотирнадцятий конкурсний відбір (пітчинг), що проведуть восени.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук, спілкуючись з журналістами під час дводенного перебування на Херсонщині українських кіновиробників.

"Держкіно у звичайному режимі працює. Навіть на період карантину ми все ж таки працювали і проводили відбір кінопроєктів... Як тільки почалося послаблення, ми провели тринадцятий пітчинг", - зазначила Кудерчук.

За її словами, зараз уже зібрали проєкти на чотирнадцятий конкурсний відбір, вони в експертів на оцінюванні, і у вересні буде проведений чотирнадцятий пітчинг.

Щодо зйомок, то, за її словами, з весни вони були призупинені, але зараз усі в активному знімальному процесі.

Як повідомляв Укрінформ, українські кіновиробники розпочали з Херсонщини поїздки по регіонах, щоб обрати майданчики для знімання.