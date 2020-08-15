Кіномитці розпочали поїздки областями України - шукатимуть локації для зйомок

Українські кіновиробники розпочали із Херсонщини поїздки регіонами країни, щоб обрати майданчики для майбутніх кінофільмів українського виробництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук у суботу під час брифінгу на Станіславських скелях.

«Голова Херсонської облдержадміністрації був більш активним, тому ми розпочинаємо поїздки в регіони все-таки з Херсонської області», - зазначила Кудерчук.

За її словами, дуже важливо, щоб українські та іноземні кіновиробники знали, що в кожній області країни є гарні локації для зйомок фільмів.

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Як повідомляють в ОДА, серед кіновиробників - продюсери та режисери таких кінокомпаній, як «Національна кінематика України», Star Media, Студія «Квартал 95», Mainstream продакшн, Film.UA Group.

Їхня поїздка локаціями Херсонщини триватиме 15 і 16 серпня.

Як підкреслив на брифінгу голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, Херсонщина має унікальні локації.

Як підкреслив на брифінгу голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, Херсонщина має унікальні локації – це і Олешківські піски, і Станіславські скелі, і плавні, і Чорне й Азовське моря, Сиваш, Рожеве озеро. Він нагадав, що саме на Станіславських скелях, де відбувається брифінг і з яких розпочали знайомство з регіоном кіновиробники, знімав свій кліп до пісні «Місця щасливих людей» Кузьма Скрябін.

Редакторка кінокомпанії Star Media Ганна Жижа відзначила неймовірну красу Станіславських скель. «Це круто, коли красиві кадри можна знімати не в Чорногорії, не в Хорватії, а у нас в Україні - так близько… Крутіше буде, коли знімати в Україні – морські історії, історії, пов’язані з пустелями, ваше неймовірне Рожеве озеро», - додала вона.

Фото: Ірина Староселець, Укрінформ