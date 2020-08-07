Фільм “Червоний” на Amazon Prime Video доступний у 8 країнах

Стрічку «Червоний» Зази Буадзе, створену за підтримки Державного агентства з питань кіно, відтепер можна переглянути на Amazon Prime Video.

Про це повідомляється на сайті агентства.

«Завдяки канадському сейлз агенту Annex Acquisition Company фільм доступний глядачам Канади та США, Бразилії та В’єтнаму, Великої Британії та Польщі, Індії та Південної Кореї. В Україні стрічку можна подивитися на VoD-сервісі MEGOGO», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, дія фільму розгортається у 1947 році навколо історій життя двох українців – Данила Червоного та Віктора Гурова, які потрапляють у ГУЛАГ. Попри пекло й нелюдські умови каторги, Данило знаходить у собі сили протистояти репресіям начальника табору і робить відчайдушну спробу вирватися на волю, піднявши перше повстання у таборі.

Фільм базується на однойменному романі Андрія Кокотюхи, який також є сценаристом проєкту. Ролі у стрічці виконали Микола Береза, Олег Шульга, Олександр Мавріц, Любов Тищенко, Володимир Шпудейко, Олег Стефан.

В Держкіно нагадали, що «Червоний» вийшов в український прокат 24 серпня 2017 року. Стрічка отримала нагороду Української кіноакадемії «Золота Дзиґа» та увійшла у п'ятірку кращих українських фільмів 2017 року. Під час національної телепрем’єри «Червоного» на каналі ICTV стрічку переглянули понад 4 млн людей, а кількість переглядів в інтернеті склала понад 3 млн.

В агентстві також повідомили, що у жовтні 2020 року дистриб’ютор SVOEkino планує вихід в український прокат приквелу фільму «Червоний» - «Червоний. Без лінії фронту», що розповідає історію становлення Данила Червоного та перенесе глядача в Кременець 1930-х років. Режисери-постановники - Заза Буадзе і Тарас Ткаченко. Автор сценарію: Андрій Кокотюха, оператор-постановник: Олександр Земляний. У ролях: Микола Береза (Данило Червоний), Максим Панченко (Дорош), Олег Стефан (Ворон), Орест Пастух (Зенон), Андрій Мельник (Мирон), Володимир Губанов (Калюжний), Даша Плахтій (Уляна).

Фільм створено за підтримки Держкіно за результатами Десятого конкурсного відбору. Виробництво «ІнсайтМедіа» продюсерський центр, Тернопільська кінокомісія, Одеська кіностудія, «Аміла», ГО «Рідне місто».