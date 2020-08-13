Гогольfest переїжджає до Херсона: організатори готують сюрпризи

У Херсоні 4-6 вересня вперше відбудеться Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest.

Один з його концертів глядачі зможуть побачити лише з човнів, інший - з балконів готелю. Про це на пресконференції у Херсоні, що відбулася на одній з локацій Dream Гогольfest на Трофейному мосту, повідомив директор Гогольfest Максим Демський, передає кореспондент Укрінформу.

«Це фестиваль, якому вже 14 років. І от нарешті він приїхав у Херсон. Ряд проєктів, які представляються на Гогольfest - це Шевченківські лауреати і один з них виступить просто на цьому мосту (гурт «ДахаБраха» - ред.). Це відбудеться 4 вересня о 21 годині. Тут буде побудована велика сцена, вона буде у вигляді великого корабля. Називатися буде сам перформанс «І корабель пливе». Суть у тому, що даний проєкт буде направлений на воду, і глядач, який зможе спостерігати за цим дійством, – це глядач, що зможе сюди дістатися на човнах, на плотах, на байдарках», - зазначив Демський.

За словами Демського, організатори дбають про те, щоб фестиваль відбувався з дотриманням всіх карантинних вимог. Тому більшість проєктів, які здійснюються – унікальні, нестандартні, і люди, які зможуть прийти на заходи, «природно зберігатимуть дистанцію».

Як підкреслив Демський, ситуація з пандемією змушує фестивалі переосмислювати свої концепції і перетворити свої проєкти на проєкти спеціальні, коли люди будуть зберігатимуть дистанцію «природнім шляхом». Ще в рамках одного такого проєкту, який передбачає природну дистанцію, музичну сцену встановлять перед одним з готелів і побачити дійство зможуть лише ті глядачі, що вийдуть (по 3-4 людини) на балкони його номерів.

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Ще одна з анонсованих подій фестивалю - опера-реквієм «Йов».

Як зазначили на пресконференції, фестиваль у Херсоні відбудеться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), його партнерами стали Херсонська ОДА, міська рада, Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. Куліша, креативний простір Urban CAD.

За словами голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, ідея провести Гогольfest виникла влітку минулого року і домовилися про його проведення з командою фестивалю за 15 хвилин. На думку голови ОДА, такі фестивалі – це можливість для просування регіону, популяризації Херсонщини.