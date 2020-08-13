Український фільм «Сторонній» покажуть у Лісабоні

Український детектив «Сторонній» (Stranger) відібрано до конкурсної програми MOTELX- Lisbon international horror film festival.

Про це повідомляє Держкіно у Фейсбук, передає Укрінформ.

Фестиваль відбудеться 7-14 вересня у Лісабоні.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова.

Держкіно зазначає, що це вже 14-й міжнародний фестиваль жанрового кіно, на який було відібрано фільм Дмитра Томашпольського. Стрічка вже отримала 10 нагород, серед них - за найкращий фільм, режисуру, сценарій, операторську роботу, роботу художника-постановника. Українського «Стороннього» подивилися у Японії, США, Бразилії, Південній Кореї, Канаді, Індії, Естоніі, Колумбії. Езотеричний детектив «Сторонній» створений за підтримки Держкіно України у 2019 р.

Як раніше повідомляв Укрінформ з посиланням на пресслужбу Держкіно, український фільм «Сторонній» (в англомовному варіанті «Stranger») було відібрано до конкурсної програми фестивалю Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO), який пройде в столиці Норвегії з 27 по 30 серпня.

Фото: Facebook фільму "Сторонній