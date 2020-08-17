У Львові почалися зйомки фільму за романом Кузьми “Скрябіна”

Компанія Star Media, за підтримки Держкіно, почала знімати повнометражний фільм “Я, „Побєда“ і Берлін” - за сюжетом однойменної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). Зйомки офіційно стартували у Львові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Львівській міській раді.

“Сьогодні день народження Кузьми, тому кращого подарунку і не можна було придумати. Думаю, він з неба споглядає. Я переконаний, що цей фільм буде класний, тому що все, що починається у Львові, має успіх і перемогу. Бажаю вам, як мінімум, Оскара, і не одного. Львів відкритий для всіх фільмів, які розповідають про Львів, про Україну, про перемогу”, — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

В центрі історії — український музикант-початківець Кузьма разом із другом Бардом їде до Берліна на іржавій “Побєді”, де хоче обміняти її у німецького колекціонера на шестисотий “Мерседес”, щоб вразити цим свою кохану дівчину Барбару. Але бурхливе нічне життя німецької столиці приносить герою карколомні пригоди, що змінюють його мету, гартують характер та допомагають віднайти своє справжнє “я”.

Щодо того, хто стане виконавцем головної ролі, продюсери зберігають інтригу. Наразі відомо лише те, що у фільмі з’являться нові та несподівані обличчя.

“Маємо надію, натхнення та всі ресурси для того, щоб передати у майбутньому фільмі атмосферу світу Кузьми, його бачення життя, позитивне ставлення до всіх негараздів та труднощів. Окрім цього, ми з командою плануємо масштабну промокампанію і впевнені, що проєкт буде цікавий загальній аудиторії — кожен молодий глядач побачить, як „відривалися“ його батьки, а кожен дорослий із задоволенням зануриться в ті часи”, — зазначив Олексій Терентьєв, продюсер фільму.

Глядачів обіцяють здивувати відтворенням атмосфери 90-х, великим різноманіттям локацій, постійною зміною персонажів, нескінченими пригодами та фірмовим гумором. У фільмі пролунають оригінальні кавер-версії найвідоміших хітів Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів.

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію — Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Влад Ряшин.

Як повідомляв Укрінформ, знімальна група зустрічалася з мером Львова на початку липня, коли вибирали локації для фільму. Режисери повідомили Садовому про загальноукраїнську проблему - відсутність якісних павільйонів для зйомок. Садовий зацікавився ідеєю створення такого павільйону у Львові та пообіцяв, що у міській раді вивчать це питання.

Зйомки відбуватимуться у Києві, Львові та Берліні.