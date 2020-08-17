Зеленський присвоїв звання Героя України Кузьмі "Скрябіну" - посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв українському співаку Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну), який загинув у ДТП у 2015 році, звання Герой України.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину... Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України", - повідомив Президент.

Він нагадав, що з початком війни Скрябін регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. "Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - зазначив Зеленський.

За його словами, у кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Кузьми, оскільки той залишив слід у серці кожного, вчив нас не забувати й дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій, а також приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину.

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"І, звісно, він вчив нас не стидатися своєї землі, бо кожен – сам собі країна. Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо", - написав Президент.

Як повідомлялося, лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП в Дінпропетровській області. Тодішній Президент України Петро Порошенко нагородив його орденом «За заслуги» I ступеня (посмертно).